Чрез ескейп стая на колела в Петрич се реализира национална инициатива срещу сексуална експлоатация. Антоанета Димитрова, главен експерт в Националната комисия за борба с трафика на хора, каза за БТА, че проявата се осъществява благодарение на постигната договорка с посолството на Нидераландия в България, Националната полиция на Нидерландия и нидерландското Министерство на правосъдието.

Благодарение на тяхната подкрепа, България е една от четирите страни, в които се представя тази превенционна, иновативна "Ескейп стая на колела", добави главният експерт. В Петрич превенцията е насочена към сексуалната експлоатация, защото, по думите на Димитрова, сигналите, които получават като координатори на националния механизъм, са свързани предимно със сексуална експлоатация.

Ескейп стаята има три помещения, в които участниците трябва да се сблъскат с истинска ситуация на експлоатация и да успеят да се спасят. Преди желаещите да влязат в стаята, се консултират с психолог, който ги приготвя за преживяването. Посетителите на стаята се сблъскват с действителните разкази на хора, преживели насилие, които са пресъздадени от актьори. Преживяването е максимално близко до средата, в която са експлоатирани жертвите. Обратната връзка е изключително положителна, което ни дава стимул и мотивация да доведем камиона отново и да посетим всички онези градове, които заявиха желание за участие, тъй като не успяваме да ги покрием, каза още Антоанета Димитрова.

Даниела Савеклиева, секретар на Националната комисия за борба с трафика на хора, каза, че кампании за превенция се организират през цялата година. Целим да създадем рефлекс в хората, които да открият първите индикатори, когато има опасност техен близък или те самите да попаднат на трафик на хора. Поясняваме и как да потърсят помощ и да излязат от тази тежка ситуация, добави Савеклиева.

Тя разказа, че инициативата се случва и благодарение на Антоанета Димитрова. Когато тя се връща от командировка в Полша е впечатлена от ескейп стаята, която вижда там. Решихме, че ще направим всичко възможно камионът да посети България, макар че в ограниченото време, което имаме, не можем да обхванем всички желаещи общини. Приятно сме изненадани от ефекта, който постигаме с тази инициатива, защото на младите не е достатъчно да подадеш само суха информация. Стаята е направена така, че е много близка до реалната обстановка, в която попадат жертвите, изключително въздействаща е и хората, излизащи от нея, с огромна емоция осъзнават колко тежко и отчайващо е положението на всяка жертва и колко трудно е да намерят изход от тази ситуация, коментира секретарят на Националната комисия за борба с трафика на хора.

В събитието се включиха представители на общинската администрация, Районната прокуратура В Петрич, както и на различни обществени институции. Участваха повече от 60 ученици на възраст над 16 години от местни училища.

Ескейп стаята ще гостува в 11 общини. До този момент са посетени Ботевград, Монтана, Луковит, Плевен, Благоевград, Сандански и Петрич. Инициативата продължава в Кърджали, Бургас, Варна и отново в София.