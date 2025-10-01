Необходими са 20 млн. лв на месец за заплащанията, които младите лекари искат, събираме подписи за извънредна здравна комисия, каза Асен Василев

Необходими 20 млн. лв на месец, за да се достигнат заплащанията, които младите лекари искат – 150% от средната работна заплата и за всички други медицински специалисти – 125% от средната работна заплата, каза Асен Василев, председател на "Продължаваме промяната," в кулоарите на парламента. Той допълни, че това е станало ясно от изисканата от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и Министерството на здравеопазването справка.

Събираме подписи за извънредна здравна комисия, за да се разгледа законопроектът за заплащаното на младите медици и всички други специалисти, заяви Василев. Той посочи, че няма извинение, което е свързано с липса на средства. Нужни са 20 млн. лв. на месец, а бюджетът на НЗОК е 9 млрд. лв. Не е въпрос дали има, или няма средства, а на политическа воля, заяви Василев.

На въпрос относно предложението за закриване на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ , Василев каза, че е „дошъл Роби Уилямс и сме закрили агенцията, чудя се кой трябва да дойде, за да закрием прокуратурата“. Ако трябва да се правят промени в агенцията, трябва да са свързан с функциите ѝ, а не с това, че "някой се е изложил пред чужденците".