Горя покрив на къща, обитавана от бездомни хора, в столичния квартал „Красна поляна", няма пострадали
Горя покрив на къща, обитавана от бездомни хора, в столичния квартал „Красна поляна“. Няма пострадали хора, съобщиха за БТА от пресцентъра на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН).
Инцидентът е станал на бул. „Никола Мушанов“. На място са изпратени два пожарни автомобила. Не са засегнати съседни постройки.
/НН/
