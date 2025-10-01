Подробно търсене

Горя покрив на къща, обитавана от бездомни хора, в столичния квартал „Красна поляна“, няма пострадали

Йоана Димитрова
Снимка: Христо Касабов/БТА, архив
София,  
01.10.2025 09:00
 (БТА)

Горя покрив на къща, обитавана от бездомни хора, в столичния квартал „Красна поляна“. Няма пострадали хора, съобщиха за БТА от пресцентъра на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН).

Инцидентът е станал на бул. „Никола Мушанов“. На място са изпратени два пожарни автомобила. Не са засегнати съседни постройки.  

 

/НН/

