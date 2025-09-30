site.btaДве разрешителни за изготвяне на подробни устройствени планове одобриха общинските съветници в Каварна
Две разрешителни за изготвяне на подробни устройствени планове одобриха общинските съветници в Каварна.
Единият подробен устройствен план е за парцеларен план за прекарване на кабелна линия за електрозахранване за животновъден обект в село Българево. Тя ще минава през пасище, което е 164 301 кв. м. Като те ще бъдат засегнати от предвижданията на проекта за подробен устройствен план за линеен план на техническата инфраструктура. Общинските съветници одобриха задание и допуснаха изработването на проект за ПУП.
Другият подробен устройствен план е план схема за трасе на подземен електропровод и изместване на част от трасе, което е разрешено от 2006 година с решение на Общинския съвет. През 2024 година също по решение на общинските съветници е дадено съгласие за провеждане на трасе през общински имоти и е разрешено изработването на ПУП – парцеларен план и ПУП – план схема.
Общинските съветници на Каварна дадоха разрешение да бъде прекратена съсобственост с община Каварна на част от имот в село Топола.
Размерът на частта на общината е пет квадратни метра. Като начинът на трайно ползване на имота е за друг вид застрояване. За мястото е издадена данъчна оценка на общинската част и е изготвена пазарна цена от независим оценител в размер на 170 лева без ДДС.
/ТНП/
В допълнение
Избиране на снимки
Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.
Изтегляне на снимки
Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина