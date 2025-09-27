Децата не знаят нищо по тракийския въпрос и това граничи с родоотстъпничество, каза вицепрезидентът Йотова пред Пантеона на загиналите тракийци

Това, че децата не знаят нищо за тракийския въпрос, граничи с предателство и родоотстъпничество, каза вицепрезидентът Илияна Йотова по време на участието си в Националното тракийско поклонение „Ден на Тракийската памет“ в Маджарово, посветен на 112 години от разорението на тракийските българи.

„Всяка година съм на проявите и инициативите на Съюза на тракийските дружества. За президентската институция - за мен и за президента Радев, това е кауза“, подчерта пред медиите Илияна Йотова.

По думите ѝ все още няма справедливост за наследниците на тракийци. „Българската държава сякаш все още няма самочувствие да постави този въпрос там, където му е мястото. Считам, че този въпрос може да има решение“, каза още Йотова. Според нея от значителна важност е да се предава паметта за историята, особено в условията на войни и предизвикателства във времето, в което живее. Илияна Йотова счита, че тракийският въпрос е засегнат бегло в учебниците в средното образование.

Вицепрезидентът се обърна към присъстващата на церемонията заместник-министър на образованието Наталия Михалевска с думите: "Нека да разкажем повече за трагичността на българската история, защото не е достатъчна само родовата памет, децата ни трябва да знаят повече, защото тези събития и познанията им за тях са отправна точка за тези българи, които тепърва ще вземат решения не само за собствената си съдба, но и за тази на България.“

Заместник-министърът на образованието Наталия Михалевска увери, че министерството на образованието и науката и министър Красимир Вълчев чрез своите послания засилват възпитателната роля в българското училище – чрез добродетелите и религията, чрез гражданското образование, чрез уроците по история, чрез различни образователни проекти и посланието към младите хора е, че колкото са по-дълбоки корените им, толкова по нависоко ще израснат, като личности и достойни гражданите на България и света.

На Пантеона на загиналите тракийци в Мемориалния комплекс в Маджарово беше отслужена заупокойна молитва и бяха поднесени венци и цветя. Ежегодното събитие се организира от Съюза на тракийските дружества в България, Тракийския научен институт и Община Маджарово.