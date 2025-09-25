Съветниците в Мъглиж ще гласуват текущо изпълнение на бюджета на общината за първото полугодие на 2025 г.

По време на днешното редовно заседание Общинският съвет в Мъглиж ще обсъди и гласува текущо изпълнение на бюджета на местната администрация за първото полугодие на 2025 година. Това се посочва в публикуваните на официалния сайт на общината материали за сесията.

След извършени корекции към края на отчетния период се формира общ бюджет от 28 121 368 лева. За същия период изпълнението на капиталовите разходи възлиза на 3 276 909 лева, се посочва в материалите по предложението.

Общинските съветници ще обсъдят и възможността за разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план на парцел от село Селце.

В дневния ред е включено и предложение за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мъглиж. Промяната касае въвеждането на еврото в България.