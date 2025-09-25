Съветниците в Левски ще гласуват нова наредба за финансовото подпомагане на спортните клубове в общината

На днешното си заседание Общинският съвет в Левски ще гласува нова наредба за финансовото подпомагане на спортните клубове в общината. Това се посочва в информация, публикувана на официалната страница в интернет на Община Левски.

Кметът Любка Александрова е вносител на предложението за приемане на нова Наредба №28 за условията и реда за финансово подпомагане за развитие на спортните клубове в община Левски. В мотивите си тя посочва, че в досегашната наредба нормите не регламентират в пълнота и яснота, и в съответствие с новото законодателство, осъществяването на обществените отношения, които осигуряват условията и реда за финансовото подпомагане за развитие на спортните клубове и се създават условия за съдебни спорове и отмяна на решенията на Общинския съвет. Новите текстове на наредбата са конкретни, ясни и детайлно разработени, обхващат всички законови изисквания, предлагат се и образци за декларации, както и всички необходими към тях приложения, допълва Александрова.

Съветниците ще обсъдят и предложение за промяна в Наредба №10 за управление и разпореждане с общински спортни обекти на територията на община Левски.

Дневният ред на сесията включва девет точки, като последната е за питания от граждани.

Общинският съвет ще гласува предложение за организиране на безплатен транспорт на пътуващите деца в задължителна предучилищна възраст и на учениците от населените места, в които няма детска градина или училище, до общообразователните училища, детски градини и професионална гимназия на територията на община Левски. На вниманието на съветниците е и предложение за промени в капиталовата програма на Община Левски за настоящата година.

Заседанието е насрочено за 13:30 часа в зала в сградата на Общината.