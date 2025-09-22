Посланикът на Обединеното кралство Натаниъл Копси посети първия в България извънстоличен трамплин парк във Велико Търново заедно със съпругата и сина си. Той беше в старата столица за честванията на Деня на Независимостта на България - 22 септември.

Пред журналисти посланик Копси коментира, че отношенията между Великобритания и България са по-добри от всякога. Двете страни имат много тясно сътрудничество в различни сфери, сред които са борбата срещу организираната престъпност, търговията, отбраната. Има голяма българска общност във Великобритания, както и голяма английска общност в България, особено в селата около Велико Търново, каза той и добави, че има намерение да посети съгражданите си при следващи идвания в региона.

По думите на посланика възможностите за развитие на отношенията между двете страни са предимно в търговията и инвестициите. Чудесен пример за това е новоизградения трамплин парк във Велико Търново, който предлага нещо ново за семействата в града, каза той.

Очаква се паркът във Велико Търново да отвори официално врати на 11 октомври.

Генералният мениджър на Area 52 във Велико Търново Георги Терзиев разказа, че трамплин паркът е част от верига, която има такива съоръжения и в българската столица, както и в Косово. Той подчерта, че това са най-големите трамплин паркове в България и на Балканския полуостров. Във Велико Търново има и две нови съоръжения, които са интерактивни – валоарена, в която играчът влиза и играе, изцяло управлявайки играта с тялото си, и валоскок, където игрите се играят чрез скачане на трамплин.

Съоръженията са предназначени предимно за деца, но могат да се използват и от възрастни, обясни Терзиев. Един от редовните клиенти в софийския трамплин парк е на 62 години, даде пример той и допълни, че 10 минути скачане на батутите се равнява на около половин час бавно тичане. Това има ползи както за телесното, така и за душевното здраве.

Капацитетът на трамплин парка във Велико Търново е 120 души едновременно. Той разполага и с ресторант с 90 места, който е оборудван с маси за билярд, дартс и автомобилни симулатори. В сградата има помещения за празнуване на рождени дни и други празненства.

Основател и собственик на трамплин парковете е Джонатан Харгрийвс, който ги управлява с партньорите си от акционерното дружество.