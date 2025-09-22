„Изкачи се с кардиолога си“ е една от инициативите в Плевен, посветени на Световния ден на сърцето

С поредица от инициативи в Плевен ще бъде отбелязан Световният ден на сърцето – 29 септември.

Началото ще бъде поставено утре, когато от подножието на паметника „Майка България“ ще започне инициативата "Изкачи се с кардиолога си". Тя е организирана от Дружеството на кардиолозите в България и болница „Д-р Георги Странски“, съобщи Стоянка Вашкова, експерт „Връзки с обществеността“ в лечебното заведение.

Проф. д-р Снежана Тишева и екипът на Клиниката по кардиология на болницата ще изкачат стъпалата към паметника.

Целта на тази кампания е да насочим вниманието на хора от всички възрасти към физическата активност като един от основните фактори за профилактика на сърдечно-съдовите заболявания. Само по 30 минути упражнения на ден помагат за справяне с 80 процента от тези болести, но въпреки това всеки трети възрастен е със слаба физическа активност, отбелязва Вашкова.

На 24 и 25 септември кардиолозите от клиниката доц. д-р Надя Станчева, доц. д-р Константин Господинов и д-р Емил Попов ще посетят Националното училище по изкуствата „Панайот Пипков“-Плевен и Основно училище „Неофит Рилски“ в село Обнова, за да говорят с учениците за здравословния начин на живот и сърдечно-съдовата профилактика. До края на месеца ще бъдат посетени и други училища в Плевен и областта.

На 29 септември, в Световния ден на сърцето, в червено ще бъде осветен паметникът „Майка България“ в знак на съпричастност и информираност.

От Регионалната здравна инспекция в Плевен съобщават за още една инициатива, посветена на Световния ден на сърцето. Медицински център „Света Марина“ организира групи за здравословен начин на живот. Програмата, под мотото „Моето здраве е в моите ръце“, ще започне на 29 септември в конферентната зала на медицинския център. Поканени са хора между 20 и 60 години, загрижени за своето и на семейството си здраве.

Програмата е напълно безплатна, като в рамките на един месец ще се проведат индивидуални и групови инициативи, целящи подобряване на здравния статус. След първоначалната презентация ще се сформират групи от по пет-шест човека, които ще се събират един път седмично. С всеки член на групата ще се работи и индивидуално на базата на амбулаторни листове, лабораторни изследвания, клиничен преглед и анализ на физическото и психическото състояние.

За всеки участник ще бъде изготвен план за хранене, движение, отказ от тютюнопушене, ако е пушач. Програмата се реализира съвместно със здравната инспекция.