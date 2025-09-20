Ролята на изтребителната авиация за националната сигурност и за възпитаване на национална гордост обсъдиха президентът Румен Радев и пилотът от "Сините ангели" Франк Уайзър

Ролята на изтребителната авиация не само като инструмент на националната сигурност, но и за възпитаване на заслужена национална гордост посредством демонстрационните полети обсъдиха президентът Румен Радев и командирът от Военноморските сили на САЩ Франк Уайзър, двукратен пилот в Ескадрилата за демонстрационни полети на Военноморските сили на САЩ (US Navy Flight Demonstration Squadron), позната като "Сините ангели".

Това съобщиха от прессекретариата на президента. Радев и Уайзър отбелязаха, че това е особено важно за младите хора, които вдъхновява да следват мечтите си и да развиват своя потенциал.

Двамата се обединиха около позицията, че изтребителната авиация е не само призвание, а и възпитава в патриотизъм и носи удовлетворението, че си полезен на страната си.

От прессекретариата посочиха още, че Уайзър мотивира хора, като споделя своя опит като военен пилот и ценностите, които изгражда изтребителната авиация. Той е летецът, който пилотира изтребителя F-18 и демонстрира изключително летателно майсторство във филма "Топ Гън: Маверик", в задната кабина на който е актьорът Том Круз по време на въздушните снимки, се отбелязва в съобщението.

Държавният глава отправи покана към Франк Уайзър да посети отново България и да проведе среща с млади хора у нас.

Мисията на "Сините ангели" е да демонстрират екипната работа и професионализма на Военноморските сили на САЩ чрез летателни демонстрации и работа с общността, като същевременно вдъхновяват култура на високи постижения и служба в името на страната, се посочва на сайта на ескадрилата. От създаването си екипът е летял пред повече от 500 милиона зрители по целия свят.