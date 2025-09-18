Ставаме свидетели на изключителна наглост на управляващата коалиция, в която е включен и Делян Пеевски, каза лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов

Ставаме свидетели на изключителна наглост на управляващата коалиция, в която е включен и Делян Пеевски, каза председателят на парламентарната група на "Величие" Ивелин Михайлов в кулоарите на Народното събрание.

"След като в залата ще се разглежда дали се махнат колите на президента, който е най-представителният орган на Републиката, видяхме как сутринта една малка частна армия отцепи целия център, Народното събрание, хората не можеха да дойдат, аз закъснях с един час. Само защото някой е решил да се отцепи района и да може той да дойде спокойно с линейка, автобуси", коментира Михайлов.

Депутатите включиха в днешната си програма първото четене на промени в закона за Националната служба за охрана (НСО) с вносител Калин Стоянов от парламентарната група на „ДПС-Ново начало“. Промените предвиждат да отпадне функцията на НСО да осигурява транспортно дейността на администрацията на президента. По-рано тази седмица държавният глава Румен Радев коментира предложените промени и заяви, че Президентството е единствената държавна институция, която няма служебни автомобили.

Михайлов твърди, че Делян Пеевски го е нарекъл "мишка", когато двамата са се разминали в коридорите на парламента днес и го определи като недопустимо поведение на политик и мъж. Защо му е охрана в Народното събрание, попита Михайлов.

След като Благомир Коцев стана кмет на Варна, местната мафия накара хората от ромско население всеки ден да изкарват боклука от контейнерите. Когато срещу вас имате организиран мафия и няма полиция, която да ви защити, защото служи на ГЕРБ и ДПС, този кмет остава в нищото, коментира още Ивелин Михайлов.