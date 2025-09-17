Почетни звания на заслужили граждани и институции връчиха на празнична сесия на Общинския съвет в Лом

На тържествена сесия на Общинския съвет в Лом връчиха почетни звания на заслужили граждани и институции. Събитието, което се състоя в камерната зала на Народно читалище „Постоянство 1856“, бе организирано по повод Деня на Лом на 17 септември - св. мчци Вяра, Надежда и Любов и майка им София.

С най-високото звание „Почетен гражданин на Лом“ бе награден хирургът д-р Илиян Илиев от Военно-медицинска академия. Д-р Илиев е награден за изключителни постижения в областта на здравеопазването и популяризиране името на родния му град Лом. Със званието „Почетен знак на Община Лом“ бе удостоен Историческият музей за значими постижения в съхраняването и популяризирането на историческото и културното наследство и по повод 100-годишния му юбилей. С „Почетен знак на Община Лом“ бе награден и художникът и скулптор Гълъбин Христов, автор на паметника на Васил Левски на площад „Свобода“. Тримата дарители за изграждането на монумента на Апостола на свободата – Ивайло Игнатов, Калин Първанов и Светлозар Алексиев пък бяха наградени с „Почетен знак на Кмета на Община Лом“.

Кметът на Лом Цветан Петров поздрави своите съграждани за празника на града и им благодари за труда, добрината и активната гражданска позиция. Той пожела на всички здраве, топлина в сърцата и светлина в дните.

Приветствия към жителите на Лом отправиха председателят на Общинския съвет Пенка Пенкова и Видинският митрополит Пахомий. Писмени поздравителни адреси поднесоха министърът на образованието Красимир Вълчев, областният управител на Монтана инж. Калин Хайтов, народният представител от 12 МИР - Монтана Надя Петрова, Националното сдружение на общините в Република България, Синдикатът на българските учители и неправителствени организации.