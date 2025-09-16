До 19 септември движението в посока София в участък от магистрала "Струма" поетапно ще е в активната лента заради геодезическо заснемане

От днес до 19 септември (петък), между 7:00 ч. и 17:00 ч., движението в посока София от 37 до 56 километър на магистрала „Струма“ поетапно ще се осъществява в активната лента. Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Временната организация на движение е заради геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт на асфалтовата настилка на участъка на територията на областите Перник и Кюстендил. По време на работата поетапно ще се ограничава преминаването в аварийната и изпреварващата ленти на магистралата.

Миналата седмица движението при 58 километър на магистрала "Струма" в посока София се извършваше в изпреварващата лента поради ремонт.