Движението при 58 км на АМ „Струма“ в посока София ще се извършва в изпреварващата лента поради ремонт

Днес от 9:00 до 20:00 ч. движението при 58 километър на магистрала (АМ) „Струма“ в посока София ще се извършва в изпреварващата лента поради ремонт. Това съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Поради гаранционен ремонт на фуга на виадукта, на територията на област Кюстендил ще бъде ограничено преминаването в активната лента. Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание, да спазват правилата за движение, ограничението на скоростта и пътната сигнализация.

От АПИ се извиняват на гражданите за причиненото неудобство, като добавят, че ремонтните дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение и да се повиши комфортът на пътуване.

Вчера между 8:00 и 18:00 ч. се промени движението между 152 и 163 километър на магистрала „Струма“ в посока Кулата.