През нощта на 16 и 17 септември ще се ограничава движението през двете тръби на тунел "Правешки ханове" на магистрала "Хемус"

На 16 и 17 септември през нощта за подмяна на повредени табели поетапно ще бъде ограничавано движението през двете тръби на тунел „Правешки ханове“ на магистрала „Хемус“. Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

За изпълнение на планираните дейности от 21:00 ч. на 16 септември (вторник) до 5:00 ч. на 17 септември (сряда) ще бъде ограничено преминаването през тръбата за Варна. Докато се изпълняват дейностите през нощта, трафикът за Варна ще преминава по обходен маршрут: от пътен възел „Правец“ (при 52 километър) по път I-3 в района Ботевград - Ябланица и връщане на магистралата при пътен възел „Осиковска Лакавица“ (при 60 километър). Трафикът за София ще преминава без ограничения.

От 21:00 ч. на 17 септември (сряда) до 5:00 ч. на 18 септември (четвъртък) ще бъде ограничено преминаването през тръбата за София. Докато се изпълняват предвидените работи през нощта трафикът за столицата ще преминава по обходен маршрут: от пътен възел „Осиковска Лакавица“ (при 60 километър) по път I-3 Ботевград - Ябланица и връщане на магистралата при пътен възел „Правец“ (при 52 километър). Движението за Варна ще се осъществява без ограничения.

От АПИ апелират шофьорите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да карат внимателно, спазвайки дистанция. Да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

От вчера започна превантивен ремонт на 8,3-ти километър от магистрала „Хемус“ в платното за София, в участъка от село Яна до входа на столицата.