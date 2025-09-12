Община Стамболийски подменя уличното осветление в града с енергоспестяващо чрез финансиране по НПВУ

Община Стамболийски подменя уличното осветление в града с енергоспестяващо. Проектът е на стойност близо 1,3 млн. лева и е финансиран от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) и държавния бюджет, съобщиха на пресконференция от общинската администрация.

С модернизацията на уличното осветление не само ще подобрим качеството на живот и безопасността на нашите съграждани, но и ще постигнем реални икономии на енергия и средства за общината, посочи заместник-кметът Димитър Костов. С изпълнението на проекта ще бъде намалено потреблението на електроенергия с 811 мегаватчаса годишно.

Проектът за енергийно-ефективна реконструкция на уличното осветление обхваща град Стамболийски. Общият брой монтирани и работещи осветители са 1047, като съществуват и 524 нефункциониращи, се посочва в документите по проекта. Строително-монтажните дейности включват подмяна на съществуващи лампи с LED осветители. Предвижда се да бъде внедрена система за автоматизация и управление и на мониторинг на потреблението на електрическа енергия. Ще бъде въведено в експлоатация и съоръжение за производство на енергия от ВЕИ за нуждите на външното осветление в града.