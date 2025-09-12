Новият корпус на Детска градина „Радецки“ в столичния кв. "Дианабад" е с капацитет за 120 деца в четири групи

Новият корпус на 30-та Детска градина (ДГ) „Радецки“ в кв. „Дианабад“, район „Изгрев“ е за 120 деца в четири групи, посочиха при откриването на корпуса директорът на детската градина Настенка Прибиловска и кметът на район „Изгрев“ д-р Делян Георгиев.

Днес е необикновен ден за ДГ „Радецки“. През последните пет години се направи много в нашата градина, реновира се основната сграда, а сега вече сме на прага на този нов съвременен корпус, посочи Прибиловска.

Тя благодари за подкрепата на Столична община и администрацията на район „Изгрев“. Да си пожелаем здраве, да бъдете удовлетворени от вашата работа, да виждаме едни усмихнати, щастливи деца и доволни родители, обърна се тя към гостите.

През 2020 година стартирахме цялостен основен ремонт на основния корпус на градината. Сега сме тук, за да открием официално и новият корпус, каза кметът на район „Изгрев“ д-р Делян Георгиев. Благодарение на новопостроената ясла „Проф. д-р Иван Митев“, която открихме неотдавна в кв. „Изток“, ние станахме районът, в който вече няма недостиг на места в яслите, каза районният кмет.

"Изгрев“ ще стане съвсем скоро първият софийски район, който успешно ще реши проблема с липсата на места в детските градини, посочи още Георгиев.

През тази година отново нашият район стана единственият софийски район, който успя да приеме всички деца за първа група. Това означава, че район „Изгрев“ реално е разрешил този проблем, остава да се справим и със завареното положение с децата от горна група, които още не са приети, посочи още той.

Тази година в 30 ДГ „Радецки“ няма нов прием на деца, защото тук ще бъдат преместени децата от 34 ДГ „Брезичка“, чиято сграда е етернитова, “потъваща”, азбестова, посочи районният кмет. Той допълни, че предстои сградата да бъде разрушена, след което да бъде проектирана и изградена нова сграда.

Преди официално да бъде прерязана лентата на открития днес нов корпус на ДГ "Радецки" протойерей Антоний отслужи водосвет за здраве и дълголетие.

Децата от детската градина се представиха с изпълнение на рецитал от стихове, песнички и танци.

Сред официалните гости на тържеството бяха зам.-кметът на Столична община в направление „Дигитализация, иновации и икономическо развитие“ Иван Гойчев, общинският съветник и председател на групата на местна коалиция „БСП за България“ в Столичния общински съвет (СОС) Иван Таков, общинският съветник от местна коалиция „ГЕРБ-СДС“ в СОС Диян Стаматов, както и народният представител от ГЕРБ-СДС и бивш кмет на София Йорданка Фандъкова.