Част от пернишкия квартал „Изток“ ще бъде с нарушено водоподаване до 19 септември, съобщиха на официалния сайт на „ВиК“ ООД – Перник.

Поради ремонтни дейности и изграждане на нови връзки от външна фирма от днес водата ще се спира всеки ден във времето от 8:30 ч. до 17:00ч., уточниха от дружеството. Ще бъде засегнат периметърът от Технологична професионална гимназия „Мария Кюри“ до сладкарски цех в близост до ул. „Рашо Димитров“.

Заради скъсан водопровод водоподаването е нарушено в кварталите “Хумни дол“, “Димова махала“, “Твърди ливади“, “Рудничар“, “Проучване“, “Монте Карло“ и “Христо Ботев“, както и за село Дивотино.

Без вода е районът на бившият завод „Пектин“ в пернишкия квартал „Църква“, където при извършен обход е установен силен теч в канализацията на кръстовището на улиците “Кюстендил“ и “Вела Пеева“, информираха още на сайта на водоснабдителното дружество.