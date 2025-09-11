Подробно търсене

Кореспондент на БТА в Перник Мая Костадинова
Снимка: Кореспондент на БТА в Перник Мая Костадинова
Перник,  
11.09.2025 16:24
 (БТА)

Част от пернишкия квартал „Изток“ ще бъде с нарушено водоподаване до 19 септември, съобщиха на официалния сайт на „ВиК“ ООД – Перник.

Поради ремонтни дейности и изграждане на нови връзки от външна фирма от днес водата ще се спира всеки ден във времето от 8:30 ч. до 17:00ч., уточниха от дружеството. Ще бъде засегнат периметърът от Технологична професионална гимназия „Мария Кюри“ до сладкарски цех в близост до ул. „Рашо Димитров“.

Заради скъсан водопровод водоподаването е нарушено в кварталите “Хумни дол“, “Димова махала“, “Твърди ливади“, “Рудничар“, “Проучване“, “Монте Карло“ и “Христо Ботев“, както и за село Дивотино. 

Без вода е районът на бившият завод „Пектин“ в пернишкия квартал „Църква“, където при извършен обход е установен силен теч в канализацията на кръстовището на улиците “Кюстендил“ и “Вела Пеева“, информираха още на сайта на водоснабдителното дружество.

 

