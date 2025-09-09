Подробно търсене

Община Левски сключи договор с Държавен фонд „Земеделие“ за подмяна на водопроводи в две села

Кореспондент на БТА в Плевен Елина Кюркчиева
Община Левски сключи договор с Държавен фонд „Земеделие“ за подмяна на водопроводи в две села
Община Левски сключи договор с Държавен фонд „Земеделие“ за подмяна на водопроводи в две села
Снимка: кореспондент на БТА в Плевен Елина Кюркчиева (архив)
Плевен,  
09.09.2025 15:20
 (БТА)

Община Левски сключи договор с Държавен фонд „Земеделие“ за подмяна на водопроводи в селата Асеновци и Изгрев, съобщиха от местната администрация.

В с. Асеновци ще бъдат подменени водопроводи или участъци от тях по 18 улици. За с. Изгрев е планирана подмяна по две улици.

Общата стойност на одобрения проект е 1 951 718,26 лв. без ДДС, което е изцяло безвъзмездна финансова помощ. С тези средства ще бъдат реконструирани над 4500 линейни метра водпровод в двете села.

Проектът на Община Левски се финансира по Интервенция „II.Г.6 - Инвестиции в основни услуги и дребни по мащаби инфраструктура в селските райони” от Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 година.  

Миналия месец Община Левски сключи договори с Държавен фонд "Земеделие" за подмяна на водопроводи в други четири села – Стежерово, Обнова, Българене и Трънчовица.

/АБ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 15:39 на 09.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация