Община Шумен организира безплатен транспорт до предприятието "Кабиюк" за откриване на бюст-паметника на княз Батенберг

Община Шумен организира безплатен транспорт до държавното предприятие „Кабиюк“ утре за откриване на бюст-паметник на княз Батенберг, съобщиха от пресцентъра на Общината.

Автобусите ще тръгнат в 8:30 ч. от бул. „Славянски“, пред сградата на Община Шумен, и ще върнат гражданите обратно в областния център в 11:00 ч., след края на церемонията.

Паметникът на княз Александър I Български (Батенберг) ще бъде открит в 10:00 ч. от кмета на община Шумен Христо Христов и Родолюбивия комитет „Кан Крум Страшний“. Церемонията ще бъде с военен ритуал в двора на лятната резиденция на княза, която се намира в предприятието „Кабиюк“. Паметникът се открива в навечерието на 140 години от Съединението. Автор е скулпторът Бехчет Данаджъ.

Монументът на практика ще е първият в страната, тъй като до момента за отдаване почит към живота и делото на Батенберг е издигната гробница–мавзолей в София, построена четири години след кончината му през 1893 г., добавиха от пресцентъра на Община Шумен.

Пътят, който започна да се изгражда към „Кабиюк“ на 18 юли, е вече асфалтиран и проходим, за да е достъпна церемонията за гражданите. Той все още не е напълно завършен. Проектът е за рехабилитация на пътя на Царев брод – Шумен – Коньовец и струва близо 4,7 млн. лв. от Инвестиционната програма за общински проекти на Община Шумен, допълниха от пресцентъра на местната администрация.

На 18 юли, при началото на строителните дейности на пътя, кметът на Шумен Христо Христов каза, че пътят между селата Царев брод и Коньовец трябва да е готов за Съединението. Решение за предоставяне на средства в размер на 30 хил. лева за реализиране на проект за поставяне на бюст-паметник на Александър I – Княз Български гласуваха в края на юли общинските съветници в Шумен. На брифинг на 1 юли кметът Христов заяви, че Община Шумен от самото начало е приела присърце идеята за издигане на първия паметник на Александър I Български у нас. Искането за изграждане на бюст-паметник на княз Александър I Български беше представено през декември 2024 г. от инициативен комитет и одобрено на заседание на Областната комисия „Военни паметници” в Шумен.