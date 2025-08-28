Община Павел баня дарява средства за закупуване на апарат за хемодиализа на МБАЛ "Христо Стамболски" в Казанлък

(Поправка от Община Павел баня в заглавието и първия абзац)

Община Павел баня дарява средства за закупуване на апарат за хемодиализа на Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) “Христо Стамболски” в Казанлък. Това съобщиха от общинския пресцентър.

Дарението се осъществява по инициатива на кмета на Павел баня Иса Бесоолу, който всяка година предоставя средства за оборудването на лечебното заведение.

Апаратът за хемодиализа е необходим на старозагорската болница, услугите на която често използват и жителите на община Павел баня, посочват от администрацията.

Иса Бесоолу работи и за привличане на медицински специалисти на територията на общината, за да не се налага жителите да пътуват до болничните заведения в Казанлък и Стара Загора, допълват от Общината. През идния месец се очаква в Павел баня да отвори врати педиатричен кабинет. Той ще се намира в Поликлиниката, където от миналата година работи кардиологичен кабинет. За нуждите на двата кабинета Община Павел баня е закупила и ехограф.

През октомври се очаква да заработи и кабинет по стоматология, допълват от администрацията.

През март т.г. от Община Павел баня съобщиха, че дарението ще бъде на стойност 28 хиляди лева.