Загинали са трима души, 17 са ранени в пътни инциденти през изминалото денонощие

Иван Лазаров
Снимка: Милена Стойкова/БТА (архив)
София,  
25.08.2025 07:52
 (БТА)
Трима души са загинали и 17 са ранени в пътни инциденти през изминалото денонощие, съобщава на интернет страницата си Министерството на вътрешните работи. Регистрираните произшествия в страната за този период са 17. 

От началото на месеца са станали 551 тежки произшествия с 37 загинали и 271 ранени. 

В София за денонощие са регистрирани 12 леки и едно тежко произшествие с двама ранени и без загинали. 

/РИ/

