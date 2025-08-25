Загинали са трима души, 17 са ранени в пътни инциденти през изминалото денонощие

Трима души са загинали и 17 са ранени в пътни инциденти през изминалото денонощие, съобщава на интернет страницата си Министерството на вътрешните работи. Регистрираните произшествия в страната за този период са 17.

От началото на месеца са станали 551 тежки произшествия с 37 загинали и 271 ранени.

В София за денонощие са регистрирани 12 леки и едно тежко произшествие с двама ранени и без загинали.