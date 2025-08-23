С водосвет и празнична програма симитлийското село Брежани ще отбележи 100-годишнината от създаването на мина „Пирин“. Това съобщи за БТА кметът на селото Петьо Борисов.

Мината в село Брежани е основана през 1925 г. и е била основният поминък на цялото село. В нея са работили хора от цялата Благоевградска област, обясни Борисов. Той информира, че пред входа на мината ще има водосвет от 12:00 ч., след което ще се проведе празнична програма по случай годишнината.

От Община Симитли допълниха, че това е събитие с дълбоко историческо и емоционално значение за местната общност, като в рамките му ще се проведат и редица инициативи, посветени на приноса на миньорите към развитието на селото.

В продължение на десетилетия мината е била основен източник на поминък за мнозина жители и е изиграла ключова роля в изграждането на инфраструктурата – създадени са нов жилищен квартал, училище, детска градина и други обществени сгради, които и до днес оформят облика на селото, посочиха от общинската институция. Очаква се на събитието да присъстват както жители на Брежани, така и потомци на миньори и гости от цялата страна.