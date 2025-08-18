Зона за спортно катерене и баланс ще бъде изградена в Ямбол за 618 034 лева, финансирането е от спортното министерство

Община Ямбол е получила потвърждение с писмо от министъра на младежта и спорта Иван Пешев, че е одобрен за финансиране проектът за изграждане на зона за спортно катерене и баланс, съобщиха от пресцентъра на Общината. Средствата ще са в размер на 618 034 лева, показва справка в публикувания на уебстраницата на министерството списък с класирани предложения.

БТА припомня, че новата площадка ще бъде непосредствено до открития през септември миналата година атракционен парк за екстремни спортове. Зоната ще включва три вида съоръжения за катерене – т.нар. боулдъри, с височина от 2,3 м до 3 метра и с различна степен на трудност. В зоната ще има също баланс-топка, баланс-мрежа, също и т.нар. скаклайн – лента за баланс с дължина над 4 метра, монтирана на височина 45 см от земята.

Новата спортна зона ще бъде със застроена площ от 440 кв. метра. Освен уредите, тя ще включва парково обзавеждане, включително мобилна трибуна за 18 зрители. Нощем ще бъде осветена с LED прожектори.

Финансирането на обекта ще бъде по програмата на Министерството на младежта и спорта (ММС) за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти – държавна и общинска собственост. Програмата беше утвърдена през септември 2024 г., а с изменение от 13 август 2025 г. финансовият ѝ ресурс е завишен на 22 135 000 лева. Средствата ще се инвестират в общо 26 обекта в страната. Парите ще се отпускат от бюджета на министерството за 2025 и 2026 г., пише в публикуваната на интернет страницата на ММС актуализация на програмата.