От областния управител на Шумен Катя Иванова са предприети множество дейности по превенция и мерки за недопускане на пожари

В изпълнение на Закона за защита при бедствия от областния управител на Шумен Катя Иванова са предприети множество дейности по превенция и предприемането на мерки от страна на отговорните институции за недопускане на пожари. Тя изисква от териториалните органи на изпълнителната власт и ръководителите на държавни институции да поддържат постоянна бдителност и готовност за недопускане на запалвания и пожари в горските територии, тъй като те са едни от най-опасните и трудни за овладяване бедствия, които причиняват забележителни поражения както на горите, така и на горската фауна, селскостопанската продукция и чистотата на въздуха. Това съобщиха за БТА от пресцентъра на областната администрация.

В област Шумен има регистрирани 10 доброволни формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари, извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях, с обща численост 144 човека. Те са от общините Шумен, Венец, Каспичан, Смядово, Каолиново и Велики Преслав и са завършили първоначален основен курс. Доброволни формирования в девет общини на областта са оборудвани със защитни екипировка - облекло, ръкавици, каска, ботуши и колан. В ход е създаването и на доброволно формирование в Хитрино. С представители на всички общински администрации в областта са проведени обучения за работа и със системата BG-ALERT за предупреждение на населението.

Опазването на горските и земеделските територии, инфраструктурата, имуществото и живота на хората е процес, който ангажира всички институции. Добрата комуникация и съгласуваност на действията в кризисни ситуации, както и бързата навременна реакция са основата на успешните действия за намаляване на риска от възникване на бедствия, счита Катя Иванова, цитирана от пресцентъра на областната администрация, като отново благодари на всички професионални екипи и на гражданите, участващи в потушаването на възникналите пожари на територията на област Шумен и апелира за отговорно поведение и спазване на правилата.

От областната администрация в Шумен припомнят, че със заповед на Катя Иванова от 1 април до края на 30 октомври сезонът е обявен за пожароопасен и е издала редица заповеди и указания, свързани с превенция и предприемането на мерки за недопускане на пожари. Кметът на Шумен проф. Христо Христов също определи със своя заповед за пожароопасен сезон времето от 1 април до 31 октомври.

От 1 април до 30 октомври т.г. със заповед на Катя Иванова е забранено паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние по-малко от 100 метра от границите на горските територии, както и паленето на огън в горските територии, с изключение на определените, обезопасени и обозначени за целта места. Въведена е пълната забрана за изгарянето на стърнища и слама, суха трева по слоговете, крайпътните ивици и други площи.

Правилата за пожарна безопасност трябва да се спазват от физическите лица, преминаващи или пребиваващи в горските територии, от Сдруженията на ловците, риболовците и на туристите в България, както и командирите на военните формирования при провеждане на полеви занятия и учения. Те се задължават да осигурят спазването на правилата за пожарна безопасност и да предприемат действия за недопускане на пожари и за своевременното им потушаване.

Разпредено на кметовете на населени места, на държавните горски стопанства и държавните ловни стопанства е още да организират денонощна телефонна връзка с органите на пожарната безопасност и защита на населението за своевременно информиране в случай на пожар и предприемане на действия за потушаването му. Заповедта е предоставена на всички институции и организации за сведение и изпълнение.

На 10 юни т.г. от областния управител Катя Иванова е инициирано заседание на Областния съвет за намаляване риска от бедствия във връзка с настъпване на етапа „Восъчна зрялост“ на ечемика и пшеницата. Извършени са превантивни мероприятия- обходени и почистени са трасетата на електропроводите; проведени са инструктажи на съответните служители; проверена и осигурена е необходимата техника и оборудване. Земеделските производители са информирани за спазването на противопожарните мерки за опазване на земеделските земи по време на жътвената кампания, изготвени са противопожарни планове, поддържат се пътищата в горските територии, които се използват от противопожарните автомобили.

Със заповед от 14 юли на Катя Иванова са разпореди допълнителни мерки. Изцяло е забранена обработката на пасища и балирането на сено и слама, ежедневно от 8:00 до 3:00 часа в Шуменско, считано от същата дата до второ нареждане.

Задължават се кметовете на населени места в областта при обявен пожароопасен риск от високи температури, силен вятър и риск от бързоразвиващи се пожари в региона, своевременно да информират местното население, земеделските стопани и работници, пастири, пчелари, посетители и работещи в горските територии и в съседство с тях, както и да заострят вниманието на гражданите при извършването на дейности по почистване на пасища, ливади, горски територии и дворове в населените места. При възникване на пожар, незабавно ще трябва да се уведомят компетентните органи на тел. 112, като посочат точния адрес на пожара и при възможност да окажат съдействие за ликвидирането му.

С писмо от 14 юли 2025 г. до кметовете на общини и кметските наместници, Катя Иванова им указва да създадат организация за осигуряване на пожарна безопасност в региона, както и за спазване на пълната забрана за изгарянето на стърнища и слама, сухи треви и мъртва дървесина по слоговете, крайпътните ивици и други площи.

Със същото писмо областният управител на Шумен напомня на представителите на местната власт, че пиротехническите изделия (фойерверки и др.) са под разрешителен режим от органите на МВР. Съгласно закона, е въведена и пълна забрана за употреба на пиротехнически изделия в превозни средства, в близост до леснозапалими материали, в това число в горски, земеделски и други територии, както и в районите на здравни, лечебни, учебни заведения, в храмове и манастири и други сгради, припомнят още от областната администрация в Шумен.