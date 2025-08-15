Община Брусарци празнува днес, видима е промяната в облика на града и селата, заяви кметът Наташа Михайлова

Община Брусарци отбелязва днес и утре своя празник Успение Богородично с различни прояви. Сутринта в храма „Света Петка Параскева“ беше отслужен тържествен водосвет за здраве и успех на местните жители и гостите на града, а след това от храма до центъра на града имаше празнично шествие с участието на много местни деца, мажоретни състави и духова музика. На централния площад се състоя концерт и кулинарна изложба.

На тържествена сесия на Общинския съвет кметът на Община Брусарци Наташа Михайлова заяви, че през последните няколко години с общи усилия и упорита работа Общината е реализирала проекти, свързани с подобряване инфраструктурата и благоустрояването. Тя посочи, че е видима промяната в облика на града и селата в общината. Изпълнена е амбициозна строителна програма, в която са вложени собствени и целеви средства, както и пари от оперативни програми.

"Ремонтирахме улици, с огромни усилия запазихме училища и детски градини, разширихме и подобрихме качеството на предлаганите социални услуги. Общинската администрация Брусарци взе активно участие в действащите държавни програми, насочени към осигуряване на заетост на населението, както и към осигуряване на достоен живот на хора с увреждания и самотно живеещи. В момента Община Брусарци работи усилено по няколко проекта, насочени към подобряване на публичната инфраструктура, енергийната ефективност на сградите и подобряване качеството на живот", заяви Михайлова.

Тя съобщи, че в момента се прави рехабилитация на общински път от село Смирненски до село Буковец, обновява се Средно училище „Христо Ботев“ в Брусарци, където тече вътрешен и външен ремонт и предстои доставка на ново обзавеждане. Административната сграда на Община Брусарци се санира, улици се ремонтират в град Брусарци и селата на общината Крива бара, Василовци и Смирненски, а в различни селища на общината се монтира ново улично осветление, като старите осветителни тела се подменят с нови, които светят по-силно и харчат по-малко енергия. В Брусарци и селата Крива бара и Смирненски се изграждат нови детски площадки.

"За мен, като кмет, е висока отговорност и чест да съм в услуга на всеки един от вас. Моят труд и на служителите в Общината е възможен благодарение на вашата подкрепа, на вашата тактичност и препоръки. Не ни спестявайте критики и споделяйте добрите си идеи за развитието на общината. Това е нашата община, която искаме заедно да управляваме като добри стопани. Убедена съм, че със съвместните усилия на общинската администрация, Общинския съвет, институциите и бизнеса ще постигнем по-добро бъдеще и ще продължим до отстояваме авторитета на общината“, заяви Михайлова.

По-късно тази вечер в Брусарци предстои празничен концерт с участието на народния изпълнител Дани Моллов и оркестър „Мусти бенд“ от Велинград, на фолк изпълнителката Екстра Нина и на състави за изворен и обработен фолклор от общината и от област Монтана. Утре вечер празникът продължава с концерт на сръбския изпълнител Емир Джулович и тържествена заря.