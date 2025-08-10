Бързането с еврото изпразни хазната и сега кабинетът търси пари и разпродава държавата, каза президентът Румен Радев

Подробно търсене

Снимка: Никола Колев/БТА (архив)
Варна,  
10.08.2025 09:06
 (БТА)

Бързането с еврото изпразни хазната и сега кабинетът търси пари и разпродава държавата. Това каза президентът Румен Радев пред журналисти във Варна, където присъства на церемония по присвояване на първо офицерско звание на курсантите от випуск-2025 на Висшето военноморско училище. 

„Правителството на Пеевски и Борисов се готви да разпродава държавни имоти – някои по Черноморието, други по държавната граница. Стягат най-големия грабеж от 90-те години насам. Това са 4400 държавни имота. Неслучайно прокараха промените в Закона за държавната собственост в навечерието на отпуските“, коментира президентът.  

„Една грешка води до друга грешка. От тях ще се облажи клиентелата на новата сглобка, а ще обеднеят всички българи, ще пострада и природата. За това наложих вето и очаквам депутатите да го осмислят“, каза още той.  

