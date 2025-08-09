Подробно търсене

София Господинова
Много добри са условията за туризъм в планините, съобщиха от ПСС към БЧК
Снимка: Красимир Николов/БТА, архив(ЕД)
София,  
09.08.2025 08:54
 (БТА)

Много добри са условията за туризъм в планините днес. Това съобщи за БТА Ася Джамбазова от Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския червен кръст.

Времето е ясно и слънчево, каза дежурният спасител и посъветва туристите да си носят вода, както и да бъдат добре подготвени и екипирани при планински преходи.

Във връзка с високите температури и опасността от пожари в цялата страна особено важно е да не се палят огньове и да не се хвърлят фасове и недоизгасени цигари в гората, предупреди Джамбазова.

 

 

/ТНП/

