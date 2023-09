Днес се навършват 120 години от установяването на дипломатически отношения между България и САЩ.

За първи път дипломатически отношения между двете държави са установени на 19 септември 1903 г., сочат данните на отдел „Справочна“ на БТА. Тогава Джон Джаксън връчва акредитивните писма на княз Фердинанд като пръв държавен представител на САЩ в София. На 24 март 1910 г. САЩ признават независимостта на България. До откриването на българска легация във Вашингтон през 1914 г. защитата на българските интереси в САЩ е поета от руските дипломатически и консулски представителства. До 1918 г. седалището на американския дипломатически представител в България е в Истанбул, Атина и Букурещ. През 1918 г. САЩ откриват легация в София.

По време на Първата световна война (1914-1918) легациите на двете страни временно преустановяват дейността си, без да бъдат прекъсвани дипломатическите отношения. По време на Втората световна война (1939-1945), на 12 декември 1941 г., дипломатическите отношения между двете държави са прекъснати - България, обвързана с Тристранния пакт, обявява война на САЩ. На 28 октомври 1944 г. е подписано примирие между България и съюзниците, което е последвано от откриване на американско политическо представителство в София (5 декември 1944 г.) и съгласие на САЩ да приемат български политически представител във Вашингтон. Защитник на българските интереси в САЩ остава швейцарската легация. На 15 септември 1947 г. влиза в сила мирният договор между България и съюзните държави от антихитлеристката коалиция, след което САЩ признават българското правителство и дипломатическите отношения са възстановени на 1 октомври 1947 г. на ниво легации. На 20 февруари 1950 г. дипломатическите отношения отново са прекъснати поради отказа на България да оттегли нотата си, с която американският посланик Доналд Рийт Хийт е обявен за "персона нон грата". Швейцарската легация в София поема интересите на САЩ, а полската легация във Вашингтон поема интересите на България. На 24 март 1959 г. дипломатическите отношения са възстановени на ниво легации, а в началото на 1960 г. легациите в двете столици са отново открити. На 29 ноември 1966 г. дипломатическите отношения са издигнати в ранг на посолства.

България има посолство във Вашингтон и три генерални консулства - в Ню Йорк, в Лос Анджелис и в Чикаго.

Двустранният стокообмен между България и САЩ през 2022 г. възлиза на рекордните над 2,035 млрд. щ. д., според данни на Департамента по търговия на САЩ.

Българите в САЩ

В САЩ живеят около 300 000 българи, по данни на Министерството на външните работи (МВнР) към януари 2019 г. Те са организирани в български общности в Чикаго, Лос Анджелис, Бостън, Питсбърг, Маями, Сан Франциско и Ню Йорк, като най-големите са в районите на Чикаго и Лос Анджелис.

В САЩ има над 30 български училища, над 20 църковни организации и над 15 културни формации.

Към 2023 г. са издадени над 120 000 J1 визи на български студенти във връзка с тяхното участие в програмата за културен обмен на Държавния департамент на САЩ „ Summer Work Travel”, сочи информация на МВнР.

Отбелязване на 120-ата годишнина между България и САЩ

Отбелязването на 120-ата годишнината от установяването на дипломатически отношения между България и САЩ започна още в началото на 2023 г. През януари служебният министър на външните работи Николай Милков се срещна с тогавашния американския посланик у нас Херо Мустафа при паметната плоча на Асен Кермекчиев в София, в почит на българина Асен Кермекчиев (познат също като Ейс Кермек), който е първият американски консулски служител в България, съобщиха от посолството на САЩ у нас, за да дадат старт на честванията.

Кермекчиев е изявен български предприемач, лекар и журналист. Той представлява правителството на САЩ, дори докато работи като полеви лекар по време на Първата балканска война. Отличен е за това, че защитава живота и собствеността на американците, докато служи на фронта. Основава първата американска търговска камара в София. Посланикът на САЩ в България Джеймс Уорлик откри паметника на Кермек през 2012 г. по случай отбелязването на 100-годишнината от отварянето на консулската служба, пишат още от американското посолство.

На 1 март на трамвайна спирка на булевард „Черни връх", близо до Посолството на САЩ в София, бяха открити изображения в чест на значителния принос на проф. Джон Атанасов от Държавния университет в Айова към съвременната наука.

На 28 март Камарата на представителите в Конгреса на щата Илинойс прие резолюция, в която март е обявен за Месец на българо-американското културно наследство. В резолюцията се подчертава стратегическият характер на отношенията между България и САЩ.

В официална прокламация от името на кмета на Елк Гроув Вилидж Крейг Джонсън, 24 май е обявен за Ден на българската азбука и култура. В документа се отбелязват още: петата годишнина от подписване на споразумение за приятелство между Елк Гроув Вилидж и гр. Перник; приемането на резолюции от Камарата на представителите и Сената на щата Илинойс, обявяващи март 2023 г. за Месец на българо-американското културно наследство; провеждането в Елк Гроув Вилидж на Парада на България по случай 24 май през 2022 г. и 2023 г.; приносът на българските училища, културни центрове, ансамбли и бизнес за развитието на социалното, културното и икономическо развитие на Елк Гроув Вилидж.

В официална прокламация от името на кмета на Лас Вегас Каролин Гудман, 24 май е обявен за Ден на българското културно наследство в Лас Вегас. В документа се отбелязват още 145-ата годишнина от Освобождението на България и 120-ата годишнина от установяването на дипломатическите отношения между България и САЩ.

По случай 120-ата годишнина от установяването на дипломатически отношения между България и САЩ, заместник министър-председателят и министър на външните работи Мария Габриел откри изложба и даде прием в Министерството на външните работи на 28 юни 2023 г. „Непреходни остават връзките между България и САЩ, които се основават на взаимно уважение, доверие и приятелство между хората, и които ние всички продължаваме да укрепваме и надграждаме”, заяви в словото си пред официалните гости министър Габриел. Тя подчерта, че наше призвание е да пишем историята на приятелството между двете държави от Стария и Новия свят, решени заедно да изградят общо бъдеще на сигурност и стабилност, от двете страни на Атлантика.

Университетът по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) отбеляза 120-годишнината от дипломатическите отношения между САЩ и България с кръгла маса, в която участваха 120 представители на интелигенцията, науката, държавното управление, студентите, духовенството на 3 юли.

На 17 юли бе открита изложба "Да откриеш Америка. 120 години дипломатически отношения между България и САЩ" в изложбена зала „Архиви“ на Държавната агенция "Архиви", реализирана по идея на МВнР, дирекция „Америка“, от Държавната агенция „Архиви“ с участието на Научния архив на БАН и съдействието на БТА. В изложбата бе отделено място на първите българи, получили образованието си в американски учебни заведения, както и на онези, повярвали в "Американската мечта" и устроили живота си зад океана. Особено място бе отредено на двустранните отношения през последните 20 години.

Изложбата "Here And There: между два бряга“ на групата "Български художници зад граница" беше открита в галерия "Мисията" към Държавния културен институт към министъра на външните работи с официална церемония от вицепремиера и министър на външните работи Мария Габриел и посланика на САЩ в България Кенет Мертен на 2 август. Експозицията представи творби на 11 български художници, които живеят и развиват артистичния си потенциал отвъд Океана: Татяна Авджиева, Атанаска Тасарт, Станимира Радулова, Йордан Иванов, Люсиен Димитров, Василен Васевски, Мариана Калъчева, Камелия Томанова, Евгения Петрова, Иван Михов и Кирил Манасиев. В програмата на събитието със свое солово изпълнение се включи и цигуларят Благомира Липари, която от години живее и работи в САЩ.

В началото на септември вицепремиерът и министър на външните работи Мария Габриел, министърът на транспорта и съобщенията Георги Гвоздейков и извънредният, и пълномощен посланик на САЩ в България Кенет Мертен валидираха юбилейна пощенска марка, посветена на 120-ата годишнина от установяване на дипломатическите отношения между България и САЩ.