Почти 400 безстопанствени котки и кучета са кастрирани в кампаниите на Община Казанлък за изминалата година

Почти 400 кучета и котки са кастрирани по време на кампаниите, проведени от Общинския приют за безстопанствени животни в Казанлък в периода от ноември м.г. до края на миналия месец. Това съобщиха от местната администрация като подчертаха, че кампаниите са доказателство за активната работа на Община Казанлък по контрола на популацията на безстопанствените животни.

За посочения период са осъществени три кастрационни кампании, в които са извършени манипулации на 369 котки и 24 кучета, а всички животни са върнати по местата, от които са взети в добро здравословно състояние. Община Казанлък продължава политиката си за хуманно и отговорно отношение към животните чрез последователни мерки за кастрация, грижа и контрол на популацията, допълниха от общинския пресцентър.

По разпореждане на кмета на общината Галина Стоянова операционната на общинския приют е оборудвана с модерна апаратура и висок клас хирургически инструменти, което гарантира хуманното отношение към безстопанствените животни, посочиха от администрацията и призоваха гражданите да се включват активно в предстоящи кампании.

Последната кастрационна кампания, организирана от Общинския приют за безстопанствени животни в Казанлък, се състоя от 13-и до 18 октомври със съдействието на фондация "Помощ за животните в южна Австрия" (Tierhilfe Suden Austria).