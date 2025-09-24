Турската прокуратура води разследване срещу телевизионен канал, който по грешка сравни Ердоган и Нетаняху

Турската прокуратура е започнала разследване срещу проопозиционната телевизия TELE1 след грешка в субтитри, заради която президентът Реджеп Тайип Ердоган е бил сравнен с израелския премиер Бенямин Нетаняху, съобщи сайтът "Търкиш минит".

Грешката е била допусната в надписите, след като по време на неделното предаване "Посоката на Турция" политологът Халдун Солмазтюрк е задал въпроса: "Каква е разликата между Нетаняху и [президента на САЩ Доналд] Тръмп?". Вместо името на американския президент обаче погрешно се появил надпис с инициалите на президента Ердоган, който гласял: "Каква е разликата между РТЕ [Реджеп Тайип Ердоган] и Нетаняху?"

Главната прокуратура в Истанбул е обявила, че започва разследване по случая въз основа на член 299 от турския Наказателен кодекс, който криминализира "публичното оскърбяване на президента".

Според опозиционното издание "Евренсел" на главния редактор на TELE1 Мердан Янардаг, отговорния мениджър Ихсан Демир и водещия Муса Йозугурлу са наложени мерки за процесуална принуда - забрана за напускане на страната и подписка. Вчера те са били отведени в съда, за да дадат показания.

Редакционната колегия на TELE1 публикува публично извинение, в което обясни ситуацията с техническа грешка на персонала и се ангажира да разследва случая вътрешно.

Говорителят на управляващата Партия на справедливостта и развитието (ПСР) Йомер Челик, който е и неин заместник-председател, обяви, че партията ще се бори срещу "неуважението към президента на републиката" и правно, и политически.

"Нека да няма съмнение, че ще се борим срещу неуважението към нашия президент по най-ясния възможен начин, както от правна, така и от политическа гледна точка", заяви той.

Междувременно министърът на правосъдието Йълмаз Тунч съобщи за предприетото разследване по случая, при който телевизията е използвала "изречение, сравняващо нашия президент Реджеп Тайип Ердоган с извършителя на геноцид Нетаняху".