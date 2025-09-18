АФП: Шпиони, напрежение и парламентарна парализа в Косово

Политически застой обхвана Косово след изборите през февруари и многократните неуспешни опити за сформиране на правителство, в резултат на което бившият министър-председател Албин Курти остана в ролята на временно изпълняващ длъжността в продължение на месеци.

Парламентарният застой обаче не попречи на Курти да продължи кампанията си за противодействие на сръбското влияние в Косово, чрез реформи, определени като „провокативни и вредни“ от Европейския съюз и критикувани от Съединените щати.

Съседна Сърбия, която никога не е признавала официално независимостта на Косово, оказва силно влияние върху северната част на страната, регион, който остава раздиран повече от две десетилетия след последните конфликти от 90-те години, разкъсали бивша Югославия.

Ето пет неща, които са ключови за кризата в най-младата страна в Европа.

Парламентарна криза

Партията „Самоопределение“ на Курти спечели изборите, но няма мнозинство в парламента. Отне месеци на дълбоко поделените депутати да изберат председател на парламента, а сега усилията да се избере представител на сръбското малцинство, който да бъде един от заместник-председателите на парламента отново блокираха формирането на ново правителство.

Депутатите от албанското мнозинство отхвърлиха кандидата от основната сръбска партия в Косово "Сръбска листа", което доведе до обжалване пред Конституционния съд, който замрази по-нататъшни решения на парламента до 30 септември.

Междувременно Курти остава де факто лидер.

Паралелна система

Въпреки патовата ситуация Курти продължава да закрива паралелните услуги, предлагани на сърбите в Косово от Белград.

В края на войната между сръбската армия и стремящите се към независимост етнически албанци през 1998-1999 г., Сърбия беше принудена да се оттегли от Косово под натиска на бомбардировките на НАТО.

Белград остави свои държавни структури в общините със сръбско мнозинство, които предоставяха банкови услуги и социално подпомагане. Те остават мощен инструмент за гарантиране на лоялността на районите със сръбско мнозинство, като създават разрив между тях и косовските власти.

Курти предприе стъпки за закриване или поставяне на системата под контрола на правителството си, като се насочи по-специално към "крепостите" на сръбското мнозинство в северната част на Косово.

Той игнорира западните възражения и успя да премахне повечето услуги, като остави само образованието и здравеопазването.

Съюзници, превърнали се в критици

През 2023 г. Европейският съюз наложи санкции на Косово и призова правителството да намали напрежението в сръбската общност.

В началото на този месец ЕС отново призова за прекратяване на закриването на услуги в северната част, което според него оказва негативно влияние върху „живота на обикновените граждани“.

Курти определи мерките на ЕС като „несправедливи“ и продължи да работи срещу услугите, които неговият офис нарича „инструменти за сплашване, заплаха и контрол“.

На фона на опасенията, че нарастващото напрежение в сръбската общност може отново да прерасне в насилие, което в миналото е принуждавало миротворците на НАТО да се намесят, САЩ отправиха рядко срещана критика към своя близък балкански съюзник.

В петък Вашингтон отмени предстоящите преговори на високо равнище с Косово поради опасения, че действията на Курти са „засилили напрежението и нестабилността“ в страната.

Говорител на Курти благодари на Вашингтон за продължаващата подкрепа и заяви, че е отворен за критики.

„Винаги когато са конкретни, ние се стараем да подобрим и коригираме нашите стъпки и действия“, каза говорителят.

Шпиони и мироопазващи сили

Влиянието на Сърбия в северната част на страната е постоянно напомняне за поредицата от кървави войни, които последваха разпадането на Югославия.

Международните войски остават в Косово от края на войната, където етническото напрежение неведнъж е прераствало в насилие.

Миналия месец хърватски офицер, работещ за мисията на НАТО в Косово (КейФОР) и една жена бяха обвинени в шпионаж и задържани в Сплит, Източна Хърватия. Според информациите те са шпионирали миротворците на НАТО в Косово в полза на Сърбия.

Разследването все още не е приключило, но говорител на НАТО заяви пред Франс прес, че алиансът приема обвиненията „много сериозно“.

Командирът на мисията на НАТО в Косово Енрико Бардуани информира шефовете си в Брюксел във вторник, че ситуацията в Косово "остава изложена на риск от внезапна ескалация поради редица нерешени въпроси".

„Пълна блокада“

След като експерти предупредиха, че Косово рискува да загуби допълнително финансиране от ЕС в условията на продължаващата криза, вероятността за нови избори става все по-голяма.

„Косово няма друго решение“, заяви икономическият експерт Сафет Герджалиу пред Франс прес, като добави, че „трябва бързо да бъдат насрочени" нови избори.

„Гражданите плащат висока цена“, посочи той. „Ако кризата не бъде решена до края на годината, ще се окажем в състояние на пълно разпадане на институциите.“

Превод от английски: Симона-Алекс Михалева