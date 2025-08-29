Косово изрази готовност да си сътрудничи с Хърватия по случая на шпионаж в полза на Сърбия, за който бяха задържани двама души

Говорителят на косовското правителство Пърпарим Крюезиу информира, че Косово е в пълна готовност да си сътрудничи с Хърватия при разследването на случая на шпионаж в полза на Сърбия, чието действие се е развило в Косово и за който хърватските власти задържаха двама души – хърватски военен пилот от Сплит и неговата партньорка, която е сръбска гражданка от косовския град Митровица, съобщи вестник "Коха диторе".

Крюезиу написа това вчера в профила си във Фейсбук, като същевременно отхвърли твърдения, че заподозряната сръбкиня от Митровица е имала възможност да се сдобие с важна и конфиденциална информация от кабинета на косовския премиер Албин Курти. Той подчерта, че достъпът до такава информация е стриктно ограничен.

Говорителят на косовското правителство заяви, че Сърбия е увеличила шпионските си действия в последните години, като припомни свързани с това случаи от тази година, когато лейтенант от сръбската полиция беше арестуван по подозрение в шпионаж в полза на сръбската разузнавателна агенция БИА и когато косовска гражданка, която е имала и сръбско гражданство и е работила за Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), беше арестувана заради подозрения в шпионаж.

"Нашите институции за сигурност и разузнаване работят непрестанно и с голяма бдителност, като успешно се противопоставят на злонамерените и дестабилизиращи усилия на Сърбия в Косово", написа още правителственият говорител.

На 27 август хърватският пилот и сръбкинята от Митровица бяха изправени пред прокуратурата в Сплит. Те са били арестувани от хърватските власти през юли.

Според информация на хърватските медии пилотът е служил в хърватския контингент на мироопазващите сили на НАТО в Косово (КейФОР) и чрез него партньорката му събирала поверителна информация, която предавала към лидери на най-голямата партия на косовските сърби „Сръбска листа“, свързвана с управляващите в Белград, както и до журналист от международна информационна агенция.

Сред изнесената от пилота и партньорката му информация били данни за движенията и плановете на КейФОР, включително разполагането им в района на Зубин поток – чувствителен регион в Северно Косово, белязан от напрежение между местните сърби и косовските власти, информират още хърватските медии.