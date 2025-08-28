КосоваПрес: „Сръбска листа“ е опасна за националната сигурност на Косово, каза анализаторът Ислами по повод ареста за шпионаж на хърватин и сръбкиня

Професорът по изследвания на сигурността Авни Ислами подчерта заплахата, която (партията на косовските сърби) „Сръбска листа“ представлява за националната сигурност на Косово, но същевременно коментира ареста на хърватски пилот и неговата сръбска приятелка от Косово, заподозрени в шпионаж, предаде за БТА агенция КосоваПрес.

Пилотът и приятелката му бяха задържани в следствения арест след решение на Окръжния съд в Сплит. Хърватският пилот, който е служил и в КейФОР, е заподозрян в предоставяне на информация за движението на войските на КейФОР на сръбската си приятелка, която след това я е предавала на „Сръбска листа“.

Ислами каза, че хърватският пилот е бил използван от инфилтриран шпионин на (сръбската разузнавателна агенция) БИА, за когото се подозира, че е предоставял на „Сръбска листа“ информация за движението на войските на КейФОР в Косово.

Според експерта по сигурността Авни Ислами косовската партия „Сръбска листа“ е политическото крило на престъпните групировки в Косово, което, според него, приема директиви директно от правителството в Белград.

„Не за първи път членове на ЕУЛЕКС и KейФОР са обект на шпионаж, който основно е насочен към международни институции, действащи в Косово, които, както е известно, се ползват с имунитет по отношение на косовските институции за сигурност и Агенцията за разузнаване на Косово (AKI). В този конкретен случай след скандала, разкрит в Сплит, хърватски пилот, служил в Косово, е бил използван от инфилтриран агент на БИА под прикритието на журналистика и е била прехвърлена информация относно КейФОР, ЕУЛЕКС и други позиции в Косово. Подозира се, че информацията е била предадена на „Сръбска листа“. Няма съмнение, че „Сръбска листа“ е политическото крило на криминалния тероризъм в Косово. Това показва колко опасна е „Сръбска листа“ за националната сигурност на Косово... Всички директиви се получават от правителството на Белград, по-специално от Александър Вучич“, каза Ислами.

Той също подчерта, че освен този случай има много други, които според него сътрудничат на местните сърби, като изпращат информация, вредна за националната сигурност на Косово.

„Това не може да е изолиран случай, защото дори един полицай беше идентифициран и разкрит преди това от косовските институции за сигурност, AKI, заедно с полицията и прокуратурата. Вярвам, че има много други случаи, в които местни сърби и други сътрудничат, и подозирам, че може дори да има албанци, които предоставят класифицирана информация в ущърб на националната сигурност на Косово“, заяви Ислами.

Според хърватската медия „Индекс“ хърватският пилот и неговата сръбска приятелка от Косово са задържани в следствения арест поради подозрения в шпионаж и за да не могат да повлияят на свидетели или да унищожат доказателства. Заподозряната сръбкиня е задържана и поради риск от бягство, тъй като е чужда гражданка в Хърватия.

Подозира се, че от 2022 до 2025 г. военният пилот е предоставял на партньорката си поверителна информация за движението на сърбите в Северно Косово, на войските на КейФОР и за ситуацията в Зубин Поток.

Двамата задържани са обвинени и в обмен на информация относно транспортирането на бившия косовски полицай Деян Пантич, чийто арест през декември 2022 г. предизвика протести и барикади.

Бившият командир на Армията за освобождение на Косово Рустем Мустафа също реагира на случая, заявявайки, че арестът на хърватския пилот, работещ за КейФОР, заедно с приятелката му, е сериозен сигнал.

Той подчерта, че институциите за сигурност и разузнаването трябва да останат бдителни. Според Мустафа отдавна е ясно, че прикритието на политика „Сръбска листа“ в действителност функционира като център на сръбското разузнаване в Косово.

(Това е новина от деня в Косово, избрана от агенция КосоваПрес за публикуване от БТА съгласно споразумението за обмен на информация и професионално сътрудничество, което предвижда всеки ден националните информационни агенции на България и Косово да си разменят директно избрана от другата агенция новина на деня от съответната страна, а другата агенция да я публикува на своя интернет сайт с изрично посочване и цитиране на партньора й като източник.)