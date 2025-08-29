Подробно търсене

Специаално за БТА от Диана Гласнова
Президентът Зоран Миланович подкрепя разследването срещу хървaтски офицер за шпионаж
Зоран Миланович. Снимка: Никола Узунов/БТА
Загреб,  
29.08.2025 12:11
 (БТА)

Президентът на Хърватия Зоран Миланович е изразил подкрепа на хърватските институции, разследващи предполагаем случай на шпионаж, извършен от хърватски военен пилот и партньорката му сръбкиня, предаде Хърватската телевизия (ХРТ), позовавайки се на съобщение на канцеларията на президента.

"По повод започналото разследване срещу офицер от Хърватските въоръжени сили поради съмнение за извършване на престъплението шпионаж по чл. 348, ал. 1 от Наказателния кодекс, президентът на Републиката Зоран Миланович изразява подкрепата си за всички институции на Република Хърватия, които чрез действията си установиха предполагаемо извършване на престъпления в ущърб на Република Хърватия и предприеха подходящи мерки в рамките на своята компетентност, за да разкрият евентуални извършители и да предотвратят по-нататъшни престъпления”, се казва в прессъобщението на президентската канцелария.

Случаят се отнася до разкрития, уличаващи хърватски военен пилот от Сплит и неговата партньорка – сръбска гражданка от косовския град Митровица, в шпионаж в полза на Сърбия. Според медийни съобщения сръбкинята от години събирала поверителни сведения чрез партньора си хърватин, който служил в хърватския контингент на мироопазващите сили на НАТО в Косово (КейФОР). Сред изнесената от двамата информация били данни за движенията и плановете на международните сили, включително разполагането им в района на Зубин Поток – чувствителен регион на Северно Косово, белязан от напрежение между местните сърби и косовските власти. Сведенията били предавани на лидери на най-голямата партия на косовските сърби "Сръбска листа", свързвана с управляващите в Белград, както и до журналист от международна информационна агенция. 

Двамата са били задържани през юли, а на 27 август прокуратурата в хърватския град Сплит продължи мярката за задържането им под стража заради опасността да повлияят на свидетели или да унищожат, скрият или фалшифицират доказателства, докато са на свобода..

В съобщението на канцеларията на Миланович се посочва още, че президентът на Републиката е информиран своевременно за предприеманите по случая действия на компетентните институции и очаква ефикасно разследване, което ще установи всички факти.

