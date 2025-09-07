Подробно търсене

Гърция ще признае палестинска държавност „в точният момент", заяви гръцкият премиер

София Ангелова
Гърция ще признае палестинска държавност „в точният момент“, заяви гръцкият премиер
Гърция ще признае палестинска държавност „в точният момент“, заяви гръцкият премиер
Премиерът на Гърция Кириакос Мицотакис, Снимка: АП, Giannis Papanikos
Солун,  
07.09.2025 17:37
 (БТА)

Премиерът на Гърция Кириакос Мицотакис заяви днес, че Гърция ще признае палестинска държава, когато настъпи точният момент, и защити близките отношения на страната с Израел на фона на продължаващата израелска военна операция в Газа, предаде гръцкото издание Катимерини.

„Гърция ще признае държавата Палестина. Въпросът е кога, как и моментът, който ще изберем като правилен, така че да се даде допълнителен тласък на това, което според мен трябва да бъде крайната цел на тези усилия, а именно решение за две държави“, каза той по време на пресконференция на 89-ия Солунски международен панаир (TIF), където представи подробно бъдещата политическа и икономическа програма на правителството.

Мицотакис защити близките отношения на Атина с Израел, заявявайки, че стратегическите отношения на страната с Израел не са попречили на правителството му да изрази загрижеността си относно човешкото страдание, причинено в ивицата Газа.

„Това не ни спря остро да критикуваме Израел за начина, по който провежда операцията си в Газа, за невъобразимата човешка болка и загуба на човешки живот, причинени от войната“, каза той, добавяйки, че Гърция е призовала за незабавно прекратяване на огъня, както на двустранно ниво, така и чрез Съвета за сигурност на ООН, в който Атина участва като непостоянен член.

Той каза, че прекратяването на огъня трябва да гарантира освобождаването на останалите израелски заложници, държани от палестинската групировка „Хамас“, и да сложи край на човешкото страдание.

Войната в ивицата Газа започна на 7 октомври 2023 г. с изненадващото трансгранично нахлуване на "Хамас" на израелска територия. По данни на Израел тогава са убити около 1200 души, а 251 заложници са отведени в плен в ивицата Газа.

Според информацията на здравното министерство на "Хамас" жертвите в анклава при ответното израелско настъпление вече са над 63 000, припомня Ройтерс.

/СУ/

07.09.2025

