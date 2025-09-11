В Северна Македония се развива скандал за подслушване на политици, журналисти и бизнесмени по време на правителството на СДСМ

Президентът на Република Северна Македония Гордана Силяновска заяви, че няма да позволи „да бъдат подкопани основите на вътрешната и външната сигурност” на страната, „защото доверието в системата за сигурност е основата на всяка държава“.

В изявление пред сайта „Свободен печат“ тя казва, че системата за сигурност на държавата не е арена за партийни разправии.

„Това са строго професионални институции, специални органи на държавната власт, където политическото или партийно действие са абсолютно забранени“, казва Силяновска, след като зам.-председателят на ВМРО-ДПМНЕ Александър Николоски я призова да реагира на „злоупотребите в Агенцията за разузнаване”, която е под нейна юрисдикция.

Това е първото изявление на президента на страната, откакто в началото на септември от ВМРО-ДПМНЕ изнесоха информация, че политици, включително председателят на тогава опозиционната ВМРО-ДПМНЕ, журналисти и бизнесмени в страната са били подслушвани в периода от 2019 до 2024 г., припомня "Дойче веле".

Темата беше подета от медиите и политиците, премиерът Християн Мицкоски изрази подозрение, че децата и семейството му също са били потърпевши и поиска отговорност за незаконното подслушване, а от опозиционната СДСМ настояха за разсекретяване на документите, „за да се разкрие истината за „случая Агенция за национална сигурност“.

В интервю за изданието „360 градуса” бившият директор на Агенцията за национална сигурност Виктор Димовски заяви, че „не е имало документация относно подслушването и наблюдението на лидера на бившата опозиция“. Според него, най-лесният начин да се установи истината е да бъде разсекретена и публикувана документацията, а единственият орган, който може да я разсекрети, е Агенцията за национална сигурност.

„Нямам представа и не мога да кажа чии имена са споменати някъде в някой документ, в някаква оперативна разработка на определени лица, които са били от интерес за сигурността. И не мога да кажа дали са споменати или не. Но това не означава, че тогавашният лидер на опозицията е бил официално регистриран в оперативна разработка“, каза Димовски.

Случаят стигна до Парламентарната комисия за надзор върху работата на Агенцията за национална сигурност и Агенцията за разузнаване, която вчера и днес направи проверка на помещенията на двете агенции, а Основната прокуратура за борба с организираната престъпност и корупцията вече е започнала процедура по предварително разследване.

След посещението на депутатите в Агенцията за национална сигурност днес председателят на опозиционната СДСМ Венко Филипче заяви, че въпреки сертификатите за сигурност, които членовете на парламентарната комисия притежават, не са успели да видят документи.

„Не знам какво са си мислели от ВМРО-ДПМНЕ, когато публикуваха скандала. Мислеха ли, че ще се уплашим? Но ние няма от какво да бягаме. Истината е една и ако излезе наяве, гражданите ще видят, че по време на управлението на СДСМ не е имало абсолютно никакви злоупотреби с Агенцията за национална сигурност. Ако наистина искат обществеността да знае какво се е случило, нека разрешат достъп до документите. Ако е имало подслушване, нека видят кой кого е следил, защо и по чие нареждане“, каза Филипче на пресконференция днес.

Според него отказът на правителството да публикува документите е знак за страх, а не за разкриване на злоупотреби и аферата е била изфабрикувана, пише "360 градуса".