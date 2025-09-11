МИНА: Сътрудничеството с УНИЦЕФ е ключово за подобряване на грижите за майките и бебетата, каза черногорският министър на здравеопазването

Министерството на здравеопазването на Черна гора в сътрудничество с УНИЦЕФ работи за изграждането на по-силна и по-ефективна система за здравеопазване, която отговаря на нуждите на децата, родителите и обществото като цяло, предаде за БТА черногорската агенция МИНА, позовавайки се на прессъобщение на министерството.

На среща в Подгорица министърът на здравеопазването Воислав Шимун и представители на УНИЦЕФ обсъдиха ключови инициативи, насочени към подобряване на здравеопазването и подкрепата за семействата в Черна гора.

Шимун подчерта готовността на министерството да въведе съвременни терапевтични протоколи за лечение на прееклампсия, в съответствие с международните препоръки и протоколи, за да се подобрят грижите за бременни жени и родилки.

„Работейки заедно с УНИЦЕФ и други партньори, ние изграждаме по-силна и по-ефективна система за здравеопазване, която отговаря на нуждите на децата, родителите и обществото като цяло“, каза Шимун.

(Тази информация се разпространява от БТА по договор с черногорската агенция МИНА)