Косовският външен министър се срещна със словенския си колега в Блед; обсъдено беше укрепването на партньорството между двете страни

Косовският външен министър Доника Гървала се срещна със словенския си колега Таня Файон в кулоарите на Стратегическия форум в Блед, предаде КосоваПрес. Гървала благодари на Файон за поканата и отличната организация на Форума, като подчерта, че той играе голяма роля за международното сътрудничество.

В прессъобщение на косовското външно министерство се посочва още, че в центъра на обсъжданията е била ролята на Словения като председателстваща Съвета за сигурност на ООН през септември.

Гървала и Файон са обсъдили също двустранните отношения, взаимното признаване на шофьорските книжки, разширяването на търговските и икономическите връзки, както и подкрепата на Словения за евроатлантическата интеграция на Косово.

Косовският външен министър публикува снимки от Блед със словенския си колега в социалната мрежа "Екс". "Очакваме с нетърпение дискусии за мира, сигурността и ролята на Косово в евроатлантическата общност, както и да споделим нашия напредък и перспективи в глобалното сътрудничество", написа Гървала в публикацията си.

