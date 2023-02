Над 69% е била средната степен на заетост на хотелите в областта на Атина – Атика, за 2022 г.

Степента на заетост на хотелите в областта на Атина – Атика, за 2022 г. беше отчетена на стойност 69,1% (в сравнение с 54% през 2021 г.), предаде АНА-МПА. Тези данни бяха обявени от асоциацията на хотелиерите в Атина, Атика и Аргосароник.

Посочената степен на заетост се оказа доста по-ниска в сравнение с тази през 2019 г. (77,4%). Въпреки това месец декември на 2022 г. беше първият месец, който приключи с положителна тенденция в степента на заетост (7,9%) при съпоставка с 2019 г.

Средната цена на стая (Average Daily Rate), средната заетост и приходите от налична стая (Revenue Per Available Room) в Атина бяха представени в сравнителната таблица “European Benchmark: Year to Date December 2022”, където отново традиционните конкуренти на Атина, като Истанбул например, са се представили много по-добре.

Особено по отношение на приходите на хотел от налична стая тенденцията от юни 2022 г. насам беше отчетена като „умерено положителна“. Приходите от налична стая на годишна база обаче не надхвърлиха 83,95 евро (в сравнение с 82,20 евро през 2019 г.).

В изявлението на асоциацията на хотелиерите в Атина, Атика и Аргосароник беше заключено, че изчислените данни на фона на високата инфлация, увеличените разходи за предприятията и нарасналите потребности за оперативни нужди представляват много малка положителна промяна (2,1% в сравнение с 2019 г.).

Атина се оказа единствената столица, която не е достигнала „трицифрено“ увеличение на приходите на хотел от налична стая през 2022 г. в сравнение с 2021 г. Във всеки случай средната цена на стая в Атина през 2022 г. беше „фиксирана“ на 121,45 евро, което е увеличение само с 14,4% в сравнение с 2019 г., за разлика от увеличенията, постигнати от конкурентите на Атина през същия период.