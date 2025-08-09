Подробно търсене

Сухи треви и храсти горят между селата Градец и Царичина, задействанa е системата BG-Alert

Иван Лазаров
Сухи треви и храсти горят между селата Градец и Царичина, задействанa е системата BG-Alert
Сухи треви и храсти горят между селата Градец и Царичина, задействанa е системата BG-Alert
Снимка: Николай Грудев, БТА/ архив
София,  
09.08.2025 17:48
 (БТА)

В района между селата Градец и Царичина горят сухи треви и храсти, се посочва в съобщение на системата за ранно предупреждение на населението при бедствия BG-Alert. Съобщението е публикувано на интернет страницата на системата и разпространено по мобилните телефони до жителите на община Костинброд. 

Бъдете внимателни и следвайте инструкциите на компетентните органи. За момента няма опасност за близките села, се посочва още в текста на съобщението. 

Системата е задействана от кмета на община Костинброд. 

/МК/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 18:47 на 09.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация