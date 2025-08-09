Сухи треви и храсти горят между селата Градец и Царичина, задействанa е системата BG-Alert

В района между селата Градец и Царичина горят сухи треви и храсти, се посочва в съобщение на системата за ранно предупреждение на населението при бедствия BG-Alert. Съобщението е публикувано на интернет страницата на системата и разпространено по мобилните телефони до жителите на община Костинброд.

Бъдете внимателни и следвайте инструкциите на компетентните органи. За момента няма опасност за близките села, се посочва още в текста на съобщението.

Системата е задействана от кмета на община Костинброд.