Аджерпрес: Пианистът Чо Сон-чжин ще свири за първи път в Румъния на фестивала „Енеску“

Южнокорейският пианист Чо Сон-чжин ще свири за първи път в Румъния на Международния фестивал „Джордже Енеску“ заедно с Оркестъра на италианската Национална академия „Санта Чечилия“ в Рим, като ще замени легендарната пианистка Марта Аргерих. Това предаде специално за БТА румънската агенция Аджерпрес.

„Артистът ще изпълни под диригентската палка на Даниел Хардинг Концерт за пиано № 1 в до мажор, оп. 15 от Лудвиг ван Бетовен заедно с престижния Оркестър на Националната академия „Санта Чечилия“ в Рим в неделя, 31 август, в „Залата на двореца“ в Букурещ. Чо ще замени легендарната пианистка Марта Аргерих, която по лични причини трябваше да отмени концерта си на 31 август на фестивала „Енеску“, както и друго участие на фестивала „Луцерна“ на 28 август“, информира агенцията за менажиране на събития „ARTEXIM“.

Марта Аргерих все пак ще се изяви на фестивала „Енеску“, но в понеделник, 15 септември, когато ще изнесе изключителен концерт заедно с Филхармоничния оркестър на Монте Карло под диригентската палка на Шарл Дютоа в „Румънския атенеум“.

Смятан за един от най-важните пианисти на своето поколение, Чо Сон-чжин става международно известен, когато печели първа награда на престижния 17-ти Международен конкурс за пиано „Шопен“ във Варшава.

С течение на времето той свири редом с най-престижните оркестри в света, като Берлинската филхармония, Виенската филхармония, Лондонския симфоничен оркестър, Националния оркестър на Франция, Кралския оркестър „Концертгебау“ и Бостънския симфоничен оркестър.

