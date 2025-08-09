Глушкова допусна поражение на полуфиналите на сингъл на турнир по тенис в Сърбия

Подробно търсене

Ива Кръстева
снимка: кореспондент на БТА в Пловдив Боян Ботев, архив
Куршумлийска Баня, Сърбия,  
09.08.2025 17:38
Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Денислава Глушкова отпадна на полуфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Куршумлийска Баня (Сърбия) с награден фонд 30 хиляди долара. 

21-годишната Глушкова загуби от водачката в схемата Мириам Булгару (Румъния) с 4:6, 0:6 за 95 минути на корта.

Двете си размениха по един пробив до 3:3 в първия сет, след което българката не удържа подаването си в деветия гейм, а в следващия румънката на собствен сервис затвори частта. Във втория сет Глушкова не успя да вземе нито един гейм и загуби мача.

Преди седмица българката достигна до полуфиналите на сингъл на друг турнир в Куршумлийска Баня. 

/ИК/

Към 18:48 на 09.08.2025 Новините от днес

