Денислава Глушкова спаси мачбол и достигна до четвъртфиналите на сингъл на турнир по тенис в Сърбия

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Денислава Глушкова се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира на клей в Куршумлийска Баня (Сърбия) с награден фонд 30 хиляди долара.

21-годишната Глушкова направи обрат и победи участващата с "уайлд кард" Елена Корокозиди (Гърция) с 6:7(4), 7:6(5), 6:3. Двубоят продължи 3 часа и 59 минути.

Българката успя да навакса пасив от 2:5 в първия сет, който загуби след тайбрек с 4:7 точки. Във втората част тя изостана с 2:5, успя да направи обрат за 6:5, като при 4:5 спаси един мачбол в полза на Корокозиди. След това националката спечели втория тайбрек в двубоя със 7:5 точки и изравни резултата.

Глушкова допусна ранен пробив в третата решителна част, но спечели следващите пет гейма за 5:3. След това тя успя да затвори мача с 6:3 на собствен сервис.

На четвъртфинаите българката ще играе срещу София Лансере (Русия), която в първия кръг елиминира българката Росица Денчева.