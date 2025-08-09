АНА-МПА: Събития в гръцките музеи и археологически обекти за августовското пълнолуние

Министерството на културата на Гърция отново организира тази година събития за августовското пълнолуние в координация в Главната дирекция по старините и културното наследство, като предоставя безплатен вход до избрани археологически обекти в нощта на пълнолунието днес, съобщи АНА-МПА специално за БТА.

Общо 114 археологически и исторически обекти, музеи и паметници в цялата страна ще бъдат отворени за публиката под лунната светлина. Събития ще бъдат проведени в 71 археологически обекти и музеи, а около 44 ще бъдат отворени за посетителите безплатно.

Дейностите се провеждат в периода 8-13 август според програмата, която включва театрални постановки, музикални и танцови представления, гледане на звездите, разказване на митове и турове с екскурзовод. Те са организирани от службите на Главната дирекция по старините и културното наследство и Главната дирекция за реставрация, музеи и технически дейности, а много от тях са в сътрудничество с местните власти и асоциации.

Националният археологически музей в центъра на Атина ще отбележи августовското пълнолуние с безплатен вход и тематични обиколки с гидове-археолози тази вечер между 20 ч. и полунощ.

На посетителите ще бъдат предложени обиколки на избрани експонати от постоянните и временните експозиции, както и нощна разходка в музея, от специалисти, които ще обсъждат различни теми, включително:

„Истории на блясък и мистерия: различен поглед към златото и кехлибара“ (д-р Константинос Николендзос, 20:00-21:00 ч.)

„Фазите на луната в живота на неолитните общества“ (д-р Катя Мандели, 21:15 – 22:00 ч.)

„Историческа обиколка из Националния археологически музей. Приключенските хроники на два века на едно място в града“ (д-р Константинос Пасхалидис, среща на стъпалата на музея откъм бул. „Патисион“, 20:30 – 22:00 ч.)

Обиколките в музея са за до 20 участници. Необходима е предварителна резервация на телефон +213 214 4856. Участието е безплатно, беседите са на гръцки език, а записването започна от 2 август.

Посетителите могат да обиколят залите на музея безплатно от 20 ч. до полунощ, като последният вход е в 23:45 ч.

(Това е новина от деня в Гърция, избрана от агенция АНА-МПА за публикуване от БТА съгласно споразумението за обмен на информация и професионално сътрудничество, което предвижда всеки ден националните информационни агенции на България и Гърция да си разменят директно избрана от другата агенция новина на деня от съответната страна, а другата агенция да я публикува на своя интернет сайт с изрично посочване и цитиране на партньора й като източник.)