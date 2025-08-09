Подробно търсене

Четирима души са задържани за пожарите, които обхванаха вчера турския окръг Чанаккале

Специално за БТА от Нахиде Дениз
Четирима души са задържани за пожарите, които обхванаха вчера турския окръг Чанаккале
Четирима души са задържани за пожарите, които обхванаха вчера турския окръг Чанаккале
Снимка: Berkman Ulutin/Dia Photo via AP
Истанбул,  
09.08.2025 15:12
 (БТА)

В турския окръг Чанаккале продължава борбата с пожарите, които се разразиха вчера в близост до града и в горския район Байрамич.

„През цялата нощ продължиха усилията на стотици огнеборци, многобройна техника от земята и по въздух за овладяване на пожарите, които отначало се разгоряха в земеделската зона. Поради силния вятър със скорост 80 км/ч и високата температура, която надхвърляше 30 градуса, пламъците бързо обхванаха райони  в близост до града, между които бяха държавната болница „Мехмет Акиф Ерсой“, Центърът за хора с увреждания и студентско общежитие. Всички хора са евакуирани. 24 души са потърсили медицинска помощ, няма риск за живота им, 18 души се лекуват. Пожарът в централната част на (окръг) Чанаккале е овладян. Продължава  борбата за пълното потушаване на втория пожар, в горите край градчето Байрамич, с 9 екипа в различни точки“, заяви турският министър на земеделието и горите Ибрахим Юмаклъ на пресконференция пред журналисти в град Чанаккале.

Министърът посочи, че във връзка с пожарите са задържани 4 души, които са заподозрени в рамките на разследването, което е започнала републиканската прокуратура в Чанаккале.

Общо 758 души са били евакуирани от петте села в района на Байрамич, където е избухнал вторият пожар.

На кадри, заснети с дрон по въздуха, излъчени от телевизионния канал НТВ, се виждат много опожарени същи и сгради в село Сачаклъ.

По думите на министъра 11 самолета, 9 хеликоптера, 241 наземни превозни средства и приблизително 900 души персонал от Дирекцията по горите, Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации  (АФАД), пожарната служба и полицията са включени  в гасенeто на пожарите.

В района на Байрамич, който с намира на около 40 км от Чанаккале и е с гъсти гори, на места все още имало незагасени огнища.

Протокът Дарданели, който вчера бе затворен за движение на кораби, е отворен, но само  в едната посока.

Междувременно Главната дирекция по горите обяви висок риск от пожари поради екстремни горещини, силни ветрове и ниска влажност, които се очакват да продължат и през следващата седмица. По информация на „Тюркие газетеси“ от 10 август се очаква температурите да се повишат с още 1-3  градуса.      

/ПК/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 15:42 на 09.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация