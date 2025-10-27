Колумбийският сенатор Иван Сепеда беше избран за кандидат за президент на левицата в Колумбия за изборите през 2026 г., предадоха световните агенции. Това стана на вътрешнопартиен вот в редиците на левицата.

В битката Сепеда се изправи срещу бившата министърка на здравеопазването Каролина Корчо. Той получи 64,4 процента от гласовете, а тя 29,5 процента.

Други политически партии в Колумбия ще произведат своите първични избори през март успоредно с парламентарните избори. Президентските избори в страната ще са през май и ще са в два тура.

Сепеда е философ и защитник на правата на човека. Той е на 63 години и е отявлен враг на влиятелния бивш президент от десницата Алваро Урибе, който беше начело на страната от 2002 до 2010 г. Според Сепеда Урибе има връзки с паравоенни структури.

Сепеда внесе и жалба срещу Урибе. През август Урибе беше осъден на 12 години, които да излежи в условия на домашен арест, по обвинения за процедурни измами и подкупване на свидетели. Миналата седмица съд в Богота анулира присъдата поради липса на доказателства и Сепеда заяви, че ще обжалва това пред Върховния съд и ако е нужно и пред международни съдилища.