ТАСР: Словашкият президент отправи предупреждение за възможните последици от нарастващата омраза в обществото

Словашкият президент Петер Пелегрини отправи предупреждение за възможните последици от нарастващата омраза в обществото, предаде словашката новинарска агенция ТАСР.

По време на речта си в Банска Бистрица по повод 81-вата годишнина от Словашкото национално въстание, Пелегрини призова всички, които ежедневно (макар и с дребни действия) допринасят за насаждането на разделение, незабавно да спрат. Той също така припомни способността на словашкия народ да се обединява.

Според Пелегрини обществото е достигнало точка, в която не само че липсват хармония и единство, но дори и елементарна толерантност и взаимно разбиране. Той подчерта, че социалните мрежи са се превърнали в платформа на омразата, която ескалира с всеки изминал ден.

"Много медии, които години наред се гордееха с ролята си на защитници на демокрацията, сега я "пазят", като преповтарят и разпространяват тази омраза от социалните мрежи. Вместо да тушират напрежението, често сами наливат масло в огъня на нетърпимостта", посочи Пелегрини.

Той изрази безпокойство от възможно по-нататъшно разрастване на омразата. "Ами ако някой реши да използва не думи, а истинско оръжие? Ами ако към психическия тормоз се добави физическо насилие? Това не са измислици, вече сме виждали конкретни прояви на подобна заплаха. Забравихме ли, че преди малко повече от година в Словакия имаше опит за убийство на премиера?", попита той.

Пелегрини подчерта, че политиците носят несравнимо по-голяма отговорност за посоката, към която върви държавата, и за това как ще се живее като нация. "Политиката не бива да се превръща в състезание по обиди, в надпревара кой ще падне по-ниско по ска́лата на добрия тон, кой ще изхвърли последните остатъци от сдържаност в публичното говорене", заяви той и призова медиите да се върнат към основните си ценности.

