Китайският президент нареди незабавни и всеобхватни спасителни действия заради наводнения в Северозападен Китай

Китайският президент Си Цзинпин нареди незабавни и всеобхватни спасителни действия в Северозападен Китай, след като проливни дъждове предизвикаха внезапни наводнения, при които загинаха най-малко 10 души, а 33 души са в неизвестност, предаде Ройтерс.

Според Китайската централна телевизия пороите са започнали вчера около 18:00 ч. местно време и са предизвикали бързо наводнения в окръг Юйчжун, северозападната китайска провинция Гансу. Около 4000 души са блокирани в засегнатите райони.

"Най-спешната задача е да се направи всичко възможно за откриване и спасяване на изчезналите, евакуация на застрашените хора, ограничаване на жертвите до минимум и възстановяване на комуникациите и транспорта възможно най-скоро", заяви Си Цзинпин, цитиран от Китайската централна телевизия.

Той предупреди местните власти да не бъдат безотговорни и прекалено самоуверени, особено на фона на зачестилите екстремни метеорологични явления.

През последните седмици Китай е засегнат от рекордни валежи, които според метеоролози са свързани с климатични промени. От края на юли насам наводненията и проливните дъждове в Северен Китай, включително в Пекин, са отнели живота на поне 60 души.