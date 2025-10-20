Ръководството на Портланд Трейл Блейзърс даде договори за общо 172 милиона долара на двама от младите играчи в тима

Ръководството на Портланд Трейл Блейзърс даде договори на обща стойност 172 милиона долара на двама от младите баскетболисти в тима - Шедон Шарп и Тумани Камара.

Контрактът на 22-годишния гард Шарп е за четири години и 90 милиона долара, като влиза в сила от лятото на следващата година.

През изминалата кампания канадецът, който бе избран под номер 7 в драфта през 2022 година, записа 52 мача като титуляр и приключи с показатели от 18,5 точки, 4,5 борби и 2,8 асистенции средно на мач.

Сделката с 25-годишния Камара, който е национал на Белгия, е със сходни параметри. Тя също е за четири години, но за 82 милиона долара и ще задържи крилото в Портланд до края на сезон 2029/30.

Камара изигра 77 мача като титуляр миналия сезон, като постигна по 11,3 точки, 5,8 борби и 2,2 асистенции средно на мач. Той обаче се отличи с играта си в защита и бе един от седмината състезатели в НБА, които регистрираха поне 100 откраднати топки и поне 50 чадъра.